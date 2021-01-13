Уряд пропонує Президенту внести зміни в указ щодо служби в ЗСУ

Кабінет Міністрів запропонував главі держави внести низку технічних правок до указу «Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України», які дозволять визначити повноваження головнокомандувача ЗСУ щодо ухвалення кадрових рішень, порядок присвоєння військових звань та ін.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний проєкт указу уряд схвалив 13 січня.

«Видання указу зумовлено потребою визначення порядку призупинення та продовження військової служби військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини або місця служби, дезертирували зі Збройних сил України або добровільно здалися в полон, удосконалення порядку присвоєння військових звань та порядку звільнення з військової служби, а також необхідністю визначення повноважень посадових осіб щодо ухвалення рішень», - йдеться в пояснювальній записці до проєкту документа.

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Як зазначається, реалізація указу дасть змогу: визначити повноваження головнокомандувача ЗСУ щодо ухвалення кадрових рішень; порядок призупинення та продовження військової служби; порядок присвоєння військових звань під час проходження військової служби та у запасі; визначити повноваження посадових осіб на право присвоєння громадянам військових звань і звільнення з військової служби, виходячи зі змін до Дисциплінарного статуту ЗСУ.

Реалізація документа не потребує додаткового фінансування з Державного бюджету України.