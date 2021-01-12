Зеленський висловив співчуття родині загиблого на Донбасі військового

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині та бойовим побратимам загиблого у понеділок на Донбасі старшого солдата Олега Андрієнка.

Про це він зазначив у заяві після підписання з Президентом Республіки Молдови Майєю Санду двосторонніх документів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Захід відбувався без участі ЗМІ, транслювався наживо на сторінці глави української держави у Фейсбуці.

“Учора, на превеликий жаль, ми зазнали однієї бойової втрати — це наш старший солдат Олег Віталійович Андрієнко. Хочу висловити щирі співчуття його родині, усім рідним, близьким та бойовим побратимам”, - сказав Зеленський.

Крім того, він зауважив, що ознайомив молдовську колегу з ситуацією в Україні, на Донбасі та кроками задля мирного врегулювання.

“Це дуже непростий і дуже тривалий процес”, - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 11 січня в районі н.п Піски внаслідок обстрілу з боку противника загинув військовослужбовець ЗСУ.

У 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольскій бригаді проінформували, що загинув їхній побратим 37-річний старший солдат Олег Андрієнко, який під час виконання бойового завдання отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям. У військовослужбовця залишився син Тимур, дружина Марина та мати.

Фото: ОП