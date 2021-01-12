В українській армії за добу - 59 випадків коронавірусу

Станом на ранок 12 січня у Збройних силах на COVID-19 хворіють 964 особи. За минулу добу виявили 59 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 12 січня у Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 964 особи. За минулу добу зареєстровано 59 нових випадків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 10 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 49 осіб, на ізоляції - 42 особи.

У пресслужбі також поінформували, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 13640 осіб, 38 осіб померли.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено – 1 124 430 випадки COVID-19, із них за добу – 5 116. За минулу добу померли 184 пацієнти, одужали – 15 951.

Фото: ДПСУ