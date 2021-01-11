Окупанти шість разів порушили «тишу», загинув боєць ООС

Окупанти шість разів порушили «тишу», загинув боєць ООС

Укрінформ
Російські окупаційні війська станом на 17.00 11 січня шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілу загинув український військовий.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 11 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню», - повідомили в штабі.

Зокрема, за інформацією пресслужби, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік населеного пункту Павлопіль російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, а в передмісті Авдіївки – з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

Окрім того, поблизу Пісків противник вів вогонь з великокаліберного кулемета, стрілецької та снайперської зброї. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець ЗСУ. На обстріли противника Об’єднані сили відкрили вогонь у відповідь.

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Також зазначається, що неподалік Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожого безпілотника типу «квадрокоптер» з перетином лінії розмежування. Вмілими діями українських військових БпЛА було знешкоджено.

У пресслужбі також відзначили, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. У відповідь на обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військові надали противнику адекватну відповідь. Серед Об’єднаних сил бойових втрат минулої доби не було.

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