В українській армії за добу - 39 випадків коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу виявили 39 нових випадків захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

«Станом на 10.00 8 січня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1270 осіб… За минулу добу зареєстровано 39 нових випадків захворювання на COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб», - йдеться в повідомленні.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання, запевнили у Медсилах.

Загалом за час пандемії одужали в армії від коронавірусу 13 214 осіб, летальних випадків – 38.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 січня лабораторно підтверджено 1 105 169 випадків COVID-19, з них за добу – 5 676.