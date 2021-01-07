Окупанти на Донбасі п’ять разів порушили «тишу»

Упродовж поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення штабу ООС.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Хутір Вільний російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Луганского ворог двічі вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Згодом, противник проявив вогневу активність і в передмісті Попасної, де відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Зазначається також, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» збройні формування Російської Федерації вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Авдіївка.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед українських воїнів бойових втрат немає", - зазначили у штабі ООС.

При цьому в штабі ООС додали, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 4 гектарів території та передали на знищення 59 вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевнили у штабі ООС.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.