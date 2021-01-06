Окупанти тричі відкривали вогонь - біля Водяного та Опитного

Російські окупаційні війська від початку доби тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Протягом поточної доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил, на переважній більшості ділянок відповідальності наших бригад, спостерігалася тиша. Лише поблизу двох населених пунктів було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберного кулемета. В обідню пору ворожу вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено і поблизу Опитного. Там противник здійснив кілька неприцільних пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Читайте також: Розвідка повідомила про втрати окупантів на Донбасі за рік

В пресслужбі зазначили, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень не було.