Пентагон замовив для України два патрульні катери за $20 мільйонів - Defense Express

Міністерство оборони США заявило про укладення контракту з компанією SAFE Boats International на виготовлення патрульний катерів Mk VI, двоє з яких будуть передані Україні. Загалом Військово-морські сили України можуть розраховувати на 16 патрульних катерів Mk VI.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Defense Express.

«Міністерство оборони США заявило про укладення контракту з компанією SAFE Boats International на виготовлення патрульний катерів Mk VI. Вартість угоди, відповідно до повідомлення на сайті установи, становить 19,96 млн доларів та передбачає виготовлення двох катерів спеціально для України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, передача цього озброєння відбувається за програмою Foreign Military Sales, яке передбачає виготовлення 16 Mk VI, частина з яких буде передана США у рамках допомоги.

Як влітку минулого року повідомляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, шість катерів будуть оплачені американським урядом, а решту Військово-морські сили можуть придбати за кошти оборонного бюджету.

Загалом Катери типу Mk VI є найновішими патрульними катерами США, які досі виготовлялись виключно для власної потреби. Загалом з 2015 по 2018 рік Пентагон для прибережних сил ВМС США замовив 12 таких катерів.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 липня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у Твіттері, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI та супутнього обладнання.

Характеристики Mk VI: повна водотоннажність - 72 тонни, довжина - 25,8 м, ширина - 6,2 м, осадка - 1,2 м. Екіпаж катера: 10-11 осіб, з додатковим розширенням до 18.

Цей катер здатний розвивати швидкість до 45 вузлів (83 км/год) завдяки двом водометам та дизельними двигунами з сумарною потужністю 5200 к.с.

Штатне озброєння Mk VI складається з двох 25-мм автоматичних дистанційно керованих установок Mk 38 Mod 2 та шести кулеметів на турельних установках. Проте для України, скоріш за все, головний калібр буде замінений на Seahawk A2 британської компанії MSI-Defence Systems Ltd, яка також може бути виготовлена у 30-мм калібрі.

У США також обговорюється питання про оснащення катерів Mk VI американського флоту малогабаритними ракетами ВGM-176В Griffin або Hellfire.