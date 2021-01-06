У зоні ООС окупанти чотири рази зривали «тишу» минулої доби

Протягом минулої доби, 5 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», на Приазов’ї, неподалік населених пунктів Гнутове та Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька неприцільних пострілів з ручного протитанкового гранатомета, а біля Пищевика – зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 6 січня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Біля Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік позицій ОС з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, а також – великокаліберного кулемета.

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Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.