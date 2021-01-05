На Донбасі впродовж доби - жодного обстрілу

Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил дотримується режим повного припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОС.

«Протягом поточної доби, 5 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Вздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», - йдеться у вечірньому зведенні.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму тиші.

Фото: ООС