На Донбасі впродовж доби - жодного обстрілу
Укрінформ
Від початку доби у районі проведення операції Об'єднаних сил дотримується режим повного припинення вогню.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОС.
«Протягом поточної доби, 5 січня, в районах відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Вздовж усієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», - йдеться у вечірньому зведенні.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 4 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму тиші.
Фото: ООС