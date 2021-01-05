В українській армії – 1406 хворих з коронавірусом
Укрінформ
У Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 1406 людей, за минулу добу зафіксовано 62 випадки.
Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні Командування Медичних сил ЗСУ у Фейсбук.
Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 12 842 людини, померли 38.
За минулу добу зареєстровано 62 нові випадки захворювання. Госпіталізовані 8 людей.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстрували 5 334 нові випадки захворювання на COVID-19, одужали ще 13 850 інфікованих.