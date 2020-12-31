Окупанти порушили «тишу» поблизу Старогнатівки
Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил, передає Укрінформ.
"Одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут збройні формування Російської Федерації здійснили кілька провокативних пострілів у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.
Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів.
Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами.