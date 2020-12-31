Окупанти порушили «тишу» поблизу Старогнатівки

Станом на 18.30 31 грудня російські окупаційні війська один раз порушили режим тиші поблизу населеного пункту Старогнатівка у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Серед наших воїнів бойових втрат і поранень немає.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил, передає Укрінформ.

"Одне порушення припинення вогню було зафіксовано поблизу населеного пункту Старогнатівка у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут збройні формування Російської Федерації здійснили кілька провокативних пострілів у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Серед наших воїнів бойових втрат та поранень немає.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 66 вибухонебезпечних предметів.

Обстановка в районі проведення операції і надалі контрольована українськими воїнами.