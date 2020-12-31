В українській армії - 148 нових випадків коронавірусу

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 31 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 1937 осіб. За минулу добу зареєстровано 148 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, до закладів охорони здоров’я наразі госпіталізовано 10 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 138 осіб, на ізоляції (в тому числі самоізоляції) - 362 особи.

В пресслужбі нагадали, що загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 12026 осіб, летальних випадків – 38.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 31 грудня в Україні лабораторно підтверджено 1 055 047 випадків COVID-19, з них за добу – 9 699. За минулу добу померли 209 пацієнтів, одужали – 11 803.