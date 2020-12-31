Військовим передали літак із новітнім бортовим тренажером

Держпідприємство "Одеський авіаційний завод", що входить до складу "Укроборонпрому", передало в межах виконання державного оборонного замовлення до військової частини Повітряних сил ЗСУ відремонтований і модернізований навчально-тренувальний літак Л-39М1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба державного концерну "Укроборонпром".

"Переліт машини до військового підрозділу виконано у штатному режимі, без зауважень. Це вже другий літак цього типу, модернізований у поточному році на ДП "ОАЗ" і переданий до військового підрозділу Міністерства оборони України", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що поряд з модернізованим двигуном АІ-25ТЛШ і бортовим універсальним реєстратором БУР-4-1-07, на Л-39М встановлено сучасний літаковий бортовий тренажерний комплекс БТК-39, при цьому органи керування літаком та окремі елементи кабіни виготовлені таким чином, щоб максимально наблизити інформаційне поле кабіни до інформаційного поля бойових літаків-винищувачів і штурмовиків. Апаратні та програмна частини авіаційного комплексу виготовлені в Україні в рамках програми імпортозаміщення.

Зазначається, що завод своєчасно і якісно виконав зобов'язання із забезпечення повного і незалежного від інших країн циклу підготовки й підтримання льотних навичок льотчиків винищувальної і штурмової авіації в Україні.

На літаках, зокрема, встановлені модернізовані авіаційні двигуни АІ-25ТЛШ з поліпшеними технічними характеристиками, що дозволяє у сукупності з встановленою сучасною системою об’єктивного контролю БУР-4-1-07 розширити діапазон учбових справ і значно підвищити безпеку льотної підготовки.

«Підприємство ретельно забезпечує експлуатацію раніше відремонтованої і модернізованої авіаційної техніки. Наближається термін ремонту модернізованих раніше на підприємстві літаків Л-39М, які є результатом набагато більш поглибленої у порівнянні з модифікацією Л-39М1 модернізації літака Л-39С, здійсненої в тісній кооперації з підприємствами-співвиконавцями», - зазначається в повідомленні.

В Укроборонпромі також підкреслили, що використання Л-39М дозволяє відпрацьовувати у реальному польоті дії льотчика та відновлювати і підтримувати льотні навички під наглядом інструктора, потрібні під час перехоплення повітряних цілей та роботі по наземних цілях, а також інші бойові алгоритми без застосування реальних бойових пусків.

Фото: Укроборонпром