Окупанти минулої доби п’ять разів порушили «тишу» на Донбасі

Протягом минулої доби, 30 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресслужби ООС у Фейсбуці.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» поблизу населеного пункту Авдіївка, збройні формування Російської Федерації кілька разів відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем, а неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемета.

Увечері противник активізувався і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ». Так, з метою виявлення чергових вогневих засобів російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля Попасної.

«На обстріли противника українські захисники відкрили вогонь у відповідь. Про факти порушень режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», - повідомили у штабі.

Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає.

Від початку поточної доби, 31 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, у районі населеного пункту Старогнатівка ворог відкривав вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.