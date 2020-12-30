Зеленський нагородив 14 військових, 10 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 14 військовослужбовців, із них 10 захисників - посмертно.

Відповідний Указ №601/2020 від 29 грудня опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що нагороди присвоєні "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Президент нагородив військовослужбовців орденами «За мужність» та медалями «За військову службу Україні» й «Захиснику Вітчизни».

Фото: www.president.gov.ua