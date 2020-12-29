Президент присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ
Відповідні укази №590/2020 - №593/2020 від 28 грудня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.
Президент, зокрема, "з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці", 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоїв почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука.
76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола.
Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування «Конотопський», а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування «Дніпровська».