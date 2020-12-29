Президент присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ

Президент присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Відповідні укази №590/2020 - №593/2020 від 28 грудня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент, зокрема, "з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, а також ураховуючи зразкове виконання поставлених завдань та високі показники в бойовій підготовці", 1194-му окремому батальйону радіоелектронної боротьби Повітряних cил ЗСУ присвоїв почесне найменування імені отамана Кирила Бондарука.

76-му окремому полку зв'язку радіотехнічного забезпечення Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування імені В'ячеслава Чорновола.

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Крім того, 36-й шляхо-відновлювальний полк Державної спеціальної служби транспорту отримав почесне найменування «Конотопський», а 26-та окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту – найменування «Дніпровська».

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