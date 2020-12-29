В армії за добу - 91 випадок COVID-19

Станом на 29 грудня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 2036 осіб, за добу зареєстровано 91 новий випадок.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні командування Медичних Сил.

Всього за час пандемії одужало – 11678 осіб, летальних випадків – 37. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 217 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 110 осіб.

У командуванні повідомили, що з 91 особи до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 14 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 77 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 28 грудня, в Україні виявлено 6 988 нових випадків зараження коронавірусом, померли 232 пацієнти.