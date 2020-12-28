Під Чермаликом поранений український військовий

На Донбасі 28 грудня близько 10.00 внаслідок обстрілу з боку противника отримав кульове поранення військовослужбовець однієї з механізованих бригад.

Про це в Телеграмі повідомляє українська делегація в ТКГ.

“Стан його здоров'я задовільний, він евакуйований в медичний заклад”, - йдеться у повідомленні.

За даними Оперативно-тактичного угроповання “Схід”, обстріл стався поблизу населеного пункту Чермалик.

Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено «режим тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, військовослужбовець Збройних Сил України 27 грудня близько 23:00 внаслідок обстрілу з боку противника на Донбасі отримав бойове травмування.