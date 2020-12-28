Військова медицина у 2021 році отримає 870 мільйонів – АрміяInform

Наступного року на потреби військової медицини з оборонного бюджету будуть виділені близько 870 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform.

«На наступний рік на потреби командування Медичних сил ЗСУ планується виділити близько 870 мільйонів гривень. З них 230 мільйонів – саме на закупівлю новітнього обладнання і виробів медичного призначення», - йдеться в повідомленні.

Для порівняння: на медичне забезпечення Збройних Сил цього року планувалось виділити близько 700 млн грн, а для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію і ліквідацію спалахів епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) у березні-квітні додатково виділили близько 160 млн грн. З них майже 105 млн грн були спрямовані на фінансування закладів охорони здоров’я, а 55 млн грн – на централізовані закупівлі засобів індивідуального захисту та апаратів штучної вентиляції легень.

Також у межах бюджету Міноборони у вересні на проведення поточного ремонту і сервісного обслуговування медичного обладнання, утилізацію медичних відходів додатково виділили 2,7 млн грн.

За інформацією видання, найбільше використано коштів на закупівлю лікарських засобів – 592,5 млн грн, (68% виділеного ресурсу), значно менше – на закупівлю медобладнання – 203,6 млн грн (23,3% ресурсу). Таким чином, за інформацією видання, загалом фінансування медичного забезпечення ЗСУ становило близько 880 млн грн.