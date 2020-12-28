Окупанти від початку доби гранатометом порушили «тишу» у передмісті Авдіївки

Від початку доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

«Від початку поточної доби, 28 грудня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, в передмісті Авдіївки противник відкривав вогонь з підствольного гранатомета. Обстріл був неприцільним, тому вогонь у відповідь наші воїни не відкривали», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби, 27 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 обстрілів та один проліт безпілотника.

Всі сім порушень були здійснені у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем. В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїна швидко доставлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога лікарів.

З міномета 82-го калібру та стрілецької зброї противник здійснив обстріл і неподалік Лебединського, а біля Мар’їнки - вів вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік населеного пункту Авдіївка, противник відкривав вогонь в бік українських позицій з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів. Для коригування вогню ворог застосував БпЛА, але оперативні дії засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

На порушення припинення вогню російсько-окупаційними військами українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Також зазначається, що минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України прослідувало 543 особи, на підконтрольну Україні територію прибуло 692 особи.