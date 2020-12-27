Окупанти тричі обстрілювали українські позиції: біля Авдіївки запускали дрон

На Донбасі від початку доби зафіксовано три випадки порушення режиму «тиша» з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

«Протягом поточної доби, 27 грудня, в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Незважаючи на відносне затишшя, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Мар’їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БпЛА, поінформували в штабі і додали, що оперативні дії українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) зупинили подальше використання БпЛА після перетину лінії розмежування.

«На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає», - підкреслюється в повідомленні.

У штабі запевнили, що українські бійці перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога, і в разі загрози життю чи здоров’ю готові надати адекватну відповідь.