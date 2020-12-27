Окупанти тричі обстрілювали українські позиції: біля Авдіївки запускали дрон

Окупанти тричі обстрілювали українські позиції: біля Авдіївки запускали дрон

Укрінформ
На Донбасі від початку доби зафіксовано три випадки порушення режиму «тиша» з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

«Протягом поточної доби, 27 грудня, в більшості районів відповідальності наших бригад спостерігалася тиша. Незважаючи на відносне затишшя, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню», - йдеться в повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Мар’їнка, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї.

Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки, де для коригування вогню з гранатометів різних систем ворог застосував БпЛА, поінформували в штабі і додали, що оперативні дії українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) зупинили подальше використання БпЛА після перетину лінії розмежування.

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«На численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає», - підкреслюється в повідомленні.

У штабі запевнили, що українські бійці перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога, і в разі загрози життю чи здоров’ю готові надати адекватну відповідь.

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