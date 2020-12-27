Окупанти за добу один раз порушили «тишу»

Упродовж минулої доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Березове, збройні формування Російської Федерації вели неприцільний вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї... Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає", - йдеться у повідомленні.

Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Окрім того, у штабі повідомили, що від початку поточної доби, 27 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, а на всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Також зазначається, що минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України проїхали 478 осіб, на підконтрольну Україні територію прибули 363 особи. Поліціянти затримали трьох осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.