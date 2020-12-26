Окупанти відкривали вогонь біля Березового, втрат немає

Упродовж поточної доби, 26 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні пресцентру ООС у Фейсбуці.

"Надвечір, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік населеного пункту Березове, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь в бік українських позицій зі стрілецької зброї. Постріли окупантів були неприцільними і не несли загрози життю наших військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає. Українські захисники перебувають напоготові до ймовірних підступних та провокативних дій ворога і в разі загрози життю чи здоров’ю, готові надати адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні сапери ДСНС розмінували більше 2 га території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевнили в штабі ООС.