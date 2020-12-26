Перші випадки нового штаму COVID-19 виявили у Швеції

Міністерство охорони здоров'я Швеції повідомило про перший випадок нового штаму коронавірусу в країні.

Як передає Укрінформ, про це пише Reuters

Як зазначається, чоловік прибув з Британії та здав позитивний тест.

За словами представниці міністерства Сари Байфорс, після прибуття до Швеції чоловік знаходиться на ізоляції.

Байфорс додала, що жодних інших позитивних випадків нового штаму в країні досі не виявлено.

Вважається, що новий варіант є заразнішим, ніж інші штами коронавірусу.

Раніше цього місяця Швеція запровадила обмеження на поїздки для пасажирів з Великої Британії на тлі побоювань щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Як повідомлялося, у Японії зафіксували п'ять випадків зараження новим штамом коронавірусу в осіб, які прибули з Великої Британії. Також новий штам напередодні зафіксували у Франції.

14 грудня 2020 року влада Великої Британії повідомила, що в результаті секвенування вірусного генома виявлено новий варіант коронавірусу - SARS-CoV-2.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що новий штам може бути на 70% заразнішим. З огляду на це британський уряд посилив карантин у Лондоні та на південному сході Англії.

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання поширення нового штаму коронавірусу.

Новий штам SARS-CoV-2 виявлений також у Данії, Нідерландах, Австралії, Малайзії, Сінгапурі.

Фото з сайту ansa.it