В українській армії - 78 нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Збройних силах України було зареєстровано 78 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

Зазначається, що до закладів охорони здоров’я 25 грудня було госпіталізовано 12 військовослужбовців. Зокрема, у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – 3 осіб, у Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” та Деснянський військовий госпіталь – по 2 осіб, у 59 військовий мобільний госпіталь – 4 осіб, у Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - 1 особа.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

З 78 нових випадків, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 64 особи.

Загалом, станом на 10.00 26 грудня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2427 осіб.

Всього за час пандемії одужала 11161 особа, летальних випадків – 37.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 423 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 34 особи.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу в Україні виявлено 7709 нових випадків зараження коронавірусом, помер 121 пацієнт.