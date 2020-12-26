Окупанти минулої доби чотири рази зривали «тишу»

Упродовж минулої доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС, передає Укрінформ.

Всі порушення було відмічено неподалік Водяного, що на Приазов'ї.

"Тут ворог відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім обстрілу українських позицій, збройні формування Російської Федерації вкотре обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне з міномета калібру 120 мм. Одна із мін влучила у подвір’я місцевого жителя. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав", - йдеться у повідомленні.

На численні обстріли російсько-окупаційних військ українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

У штабі також повідомили, що від початку поточної доби, 26 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Як раніше повідомляло агентство, кілька днів тому із тимчасово непідконтрольної території було повернуто українського військовослужбовця 14 окремої механізованої бригади ЗСУ.