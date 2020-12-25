В українській армії зафіксували 126 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 25 грудня у Збройних силах на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2436 осіб. За останню добу виявили 126 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

"Станом на 10.00 25 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 2436 осіб. За минулу добу зареєстровано 126 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 385 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 38 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 11074 особи.

Як повідомляв Укрінформ, 11 035 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 грудня 2020 року