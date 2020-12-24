Заборона російських соцмереж та телеканалів знижує вплив пропаганди на Донбасі - експерт

Вплив російської пропаганди на Донбасі знижується внаслідок цифровізації інформаційного простору, заборони російських соцмереж і телебачення та активної діяльності міжнародних структур у регіоні.

Про це сказав аналітик ГО «Сильні громади» Денис Бігунов на міжнародному круглому столі в Укрінформі на тему: «Пропагандистські провали РФ у 2020 році», який організував Міжнародний центр протидії російській пропаганді (ІC CRP).

За його словами, вплив російської пропаганди цього року і впродовж останніх 5 років зменшується. Цьому значною мірою сприяло те, що на останніх виборах проросійські політичні сили хоча й здобули відносну більшість, але ніде не отримали одноосібну владу.

«Зменшенню впливу російської пропаганди сприяє розвиток мобільної інфраструктури, як то месенджери, телеграм-канали, і значно зменшилася роль ефірного телебачення. Велику роль зіграла також заборона російських соцмереж та федеральних телеканалів в Україні. Зараз усі перейшли у Facebook і ситуація у групах там уже не така, яка була навіть 3-4 роки тому. Посилилась також стійкість місцевих луганських і донецьких ЗМІ на підконтрольних територіях за рахунок західних грантів, а також відбулася демонополізація політичного середовища Донбасу від проросійських сил, які втратили монополію на останніх місцевих виборах», - зазначив Бігунов.

На його думку, велику роль у зменшенні впливу російської пропаганди на Донбасі відіграє активна діяльність міжнародних організацій і західні фінансові вливання в регіон.

«Великим фактором є активна діяльність міжнародних організацій на Донбасі донорського, економічного, гуманітарного, інфраструктурного напрямків. Люди це бачить, і це руйнує тези російської пропаганди, що Америка винна в тому, що тут відбувається війна. Люди з окупованих територій, перетинаючи лінію зіткнення, бачать ЦНАПи, які побудовано за рахунок західної допомоги, дороги, які тут будуються, бачать свободу дій і нормальні державні інститути. Тобто саме життя знижує ефективність діяльності російської пропаганди», - наголосив експерт.