У степах Херсонщини вирує «Смерч» - ракетники проводять навчання

Воїни-ракетники відпрацьовують виконання завдань за призначенням з використанням реактивної системи залпового вогню «Смерч» в Херсонській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«На одному з полігонів бойової підготовки Херсонської області проводяться заняття з готовності ракетних підрозділів до виконання завдань за призначенням із залученням ракетної батареї реактивної системи залпового вогню «Смерч», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, до практичної фази було залучено військовослужбовців підрозділів, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил ЗСУ та несуть бойову службу на південному напрямку. Зокрема, воїни-ракетники відпрацьовували елементи підготовки до нанесення ракетних ударів по визначених цілях умовного противника.

За словами командувача об’єднаних сил ЗСУ - генерал-лейтенанта Сергія Наєва, захисники півдня країни здійснили висування колоною в район тимчасових стартових позицій, здійснили розгортання, а також виконали заходи підготовки до пусків з елементами безпосередньої охорони та оборони стартових позицій.

«В умовах максимально наближених до бойових, батарея швидко та злагоджено здійснила марш та зайняла стартові позиції. Після цього вона розгорнулася і відпрацювала точне наведення по визначених цілях», — розповів командувач.

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Він також додав, що наразі заняття з готовності ракетних підрозділів проводяться щотижня як вдень, так і вночі. Особовий склад діє згуртовано й демонструє свою професійну майстерність, показуючи добрий результат.

Як повідомляв Укрінформ, підрозділи десантно-штурмових військ, які боронять південний кордон України, провели тактико-спеціальні навчання, під час яких здобували навички швидко висуватися на загрозливі напрямки та надійно утримувати противника, що висадився на морське узбережжя до приходу основних сил.

Фото: прессцентр штабу ООС / Facebook