На Донбасі – три порушення «тиші», окупанти стріляли з гранатометів і кулеметів

В районі проведення операції Об’єднаних сил від початку доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російських окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Зазначається, що всі порушення збройні формування Російської Федерації здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог відкривав неприцільний вогонь поблизу українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та підствольного гранатомета. На цьому ж напрямку, але вже біля Талаківки, противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ще один обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки, де окупанти відкривали вогонь у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета.

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“Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю та здоров’ю наших захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат та поранень немає”, - йдеться в повідомленні.

В штабі запевнили, що обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими військовими.