Україні повернули з ОРДЛО бійця ЗСУ

Із тимчасово непідконтрольної території повернуто українського військовослужбовця 14 окремої механізованої бригади ЗСУ Олександра Пупка.

Як передає Укрніформ, про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі у своєму Телеграм-каналі.

“Сьогодні завдяки відповідним діям Гуманітарної підгрупи в ТКГ українській стороні було повернуто військовослужбовця однієї з механізованих бригад ЗСУ, молодшого сержанта Пупка Олександра Івановича, який за обставинами, які встановлюються, нещодавно потрапив на тимчасово непідконтрольну територію”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше в штабі ООС заявляли, що 17 грудня під час перевірки наявності особового складу одного з підрозділів військової частини, що виконує завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил було виявлено відсутність одного з військовослужбовців підрозділу. Пошукові заходи позитивного результату не дали. Військовослужбовець був «затриманий» представниками незаконних збройних формувань.

«Затримання» українського військового відбулось у районі окупованого населеного пункту Слов’яносербськ в Луганській області.

Фото: українська делегація в ТКГ