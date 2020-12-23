В українській армії за добу — 123 випадки коронавірусу

Станом на ранок 23 грудня в Збройних силах України виявили 123 нові випадки COVID-19, загальна кількість хворих наразі становить 2697 осіб.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил.

«Станом на 10.00 23 грудня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіють – 2697 осіб. За минулу добу зареєстровано 123 нових випадків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 110 осіб, на ізоляції - 427 осіб.

Загалом за час пандемії одужали – 10491 особа, летальних випадків – 36.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 грудня в Україні загалом зафіксували 10 136 нових випадків коронавірусу.

Фото: ДПСУ