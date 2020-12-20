В українській армії - 66 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу, 19 грудня, виявили 66 нових випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Командування Медсил ЗСУ.

“За минулу добу зареєстровано 66 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 15 осіб”, - ідеться в повідомленні.

Станом на 10.00 20 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 2939 осіб. Всього за час пандемії одужало 9992 особи.

Зазначається, що на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 449 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 58 осіб.

“На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 36 летальних випадків, спричинених захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, - повідомляє Командування Медсил ЗСУ.

Так, один працівник ЗС України перебував на лікуванні у міській клінічній лікарні м. Дніпро з 27 листопада 2020 року. ПЛР тест від 28 листопада 2020 року позитивний, на фоні важких супутніх захворювань 19 грудня 2020 стан критично погіршився, а проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

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Також повідомляється, що 51 особа перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 грудня лабораторно підтверджено 964 448 випадків COVID-19, з них за добу – 8 325.