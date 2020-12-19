У ЗСУ за добу виявили 165 випадків коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу, 18 грудня, виявили 165 нових випадків коронавірусу, наразі хворіють 3032 особи.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомило Командування Медсил ЗСУ.

"Станом на 10.00 19 грудня в Збройних силах України на COVID-19 хворіє 3032 особи. Всього за час пандемії одужало – 9834 особи, летальних випадків – 35.

На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 338 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 63 особи. За минулу добу зареєстровано 165 нових випадків захворювання на COVID-19", - зазначається у повідомленні.

З-поміж нових хворих до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 19 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 146 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 19 грудня лабораторно підтверджено 956 123 випадки COVID-19, з них за добу – 11 742.