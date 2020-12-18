Річниця «Норманді»: Офіс Президента опублікував ролик про ЗСУ
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Укрінформ
Збройні сили України завжди на варті національних інтересів і залишаються надійною опорою та вагомим аргументом Президента у переговорах щодо досягнення миру на сході України та відновлення територіальної цілісності держави політико-дипломатичним шляхом.
Про це зазначили в Офісі Президента та опублікували з нагоди річниці Паризьких домовленостей відеоролик про ЗСУ, повідомляє Укрінформ.
“Збройні сили України завжди на варті національних інтересів. У річницю Паризьких домовленостей наші воїни запевняють: вони були, є й будуть надійною опорою та вагомим аргументом Президента у переговорах щодо досягнення миру на сході України та відновлення територіальної цілісності держави політико-дипломатичним шляхом”, - запевнили в ОП.
Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня 2019 року у Парижі відбувся саміт лідерів країн “нормандського формату” - України, Франції, Німеччини та Росії.