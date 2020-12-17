На Донбасі снайпер поранив українського військового

На Донбасі в районі Авдіївки український військовослужбовець зазнав поранень внаслідок пострілу ворожого снайпера.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці українська делегація в Тристоронній контактній групі.

“Сьогодні, 17.12, близько 17:40 в результаті снайперського вогню отримав поранення військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад в районі Авдіївки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан військовослужбовця стабільний, у свідомості. Він знаходиться у лікувальному закладі.

Також представники України в ТКГ поінформували, що українською групою Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню (СЦКК) було негайно задіяно координаційний механізм припинення вогню та направлено спеціальну ноту до СММ ОБСЄ.