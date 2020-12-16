Чеху, який воював за бойовиків на Донбасі, «світять» 16 років тюрми - ЗМІ

У Чехії на лаві підсудних перебуває Лукаш Н., якому за участь у бойових діях на сході України можуть загрожувати 16 років ув’язнення.

Про цю справу розповідають Novinky, передає Укрінформ.

Зазначається, що Лукаш Н., 26 років, 8 місяців у 2015-2016 роках воював на Донбасі «разом з російськими сепаратистами». Такий злочин прирівнюється до теракту, що карається законом від 12 до 20 років ув’язнення. Прокурор Мартін Біли пропонує 16-річний термін покарання.

Після прибуття на Донбас Н. пройшов підготовку, отримав зброю від сепаратистських структур, а згодом брав участь у різних військових завданнях, таких як розвідувальна робота, охорона та патрулювання. «Він також брав участь у боях з українськими військами з наміром заподіяти їм поранення або смерть», - йдеться у повідомленні.

Прокурор переконаний, що Лукаш Н. виїхав у район Донбасу саме з метою активної участі у рядах сепаратистських угруповань у боях проти урядових військ з метою відокремлення території від решти території України. За його словами, ці збройні формування, що діють на сході України, можна охарактеризувати як квазівоєнізовані організовані підрозділи, орієнтовані на систематичне, організоване та довгострокове вчинення насильницьких злочинів, що за своїм характером відповідає визначенню теракту».

Сам обвинувачений відмовився давати свідчення. Однак докази з його мобільного телефону, включають фотографії та відео, де він стверджує, що «хотів битися з українськими «фашистами», свідчать про злочин.

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Після повернення молодик опинився у психіатрії, «щоб позбутися кошмарів від жахливих переживань». Під час госпіталізації психіатри діагностували у нього посттравматичний стресовий розлад.

Як повідомляв Укрінформ, за участь у боях в Україні до 2 років умовно засудили чеського солдата Еріка Ешту. У вересні празький суд виніс вирок білорусу Олексію Фадєєву, якого також звинувачують в участі у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків, - 4,5 роки за гратами.