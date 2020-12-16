На КПВВ «Новотроїцьке» відкрився модульний сервісний центр

У Донецькій області на КПВВ «Новотроїцьке» за участю послів Швеції, Польщі та заступника генконсула Німеччини відкрився сучасний модульний сервісний центр.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні на сайті Донецької ОДА.

Участь у відкриті центру взяли посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький, постійний заступник генерального консула ФРН у Донецьку з офісом у Дніпрі Петер Герр, віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков, голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

Об’єкт споруджений за аналогом відкритого у листопаді пілотного сервісного центру у Щасті Луганської області.

На КПВВ «Новотроїцьке» відкрито сервісний центр / Фото: Донецька ОДА

У складі сервісного центру діятимуть ЦНАП, відділення банку та «Нової пошти», фельдшерський пункт, який забезпечить, зокрема експрес-тестування на COVID-19. У майбутньому тут буде надаватися безоплатна правова допомога (для цього є приміщення).

«Мені приємно сьогодні засвідчити, що це вже другий проєкт. Якщо у Щасті це був пілотний проєкт, то сьогодні це вже стандарт. Сьогодні у Новотроїцькому ви бачите новий сервісний центр, який біля КПВВ має забезпечити людей, що перетинають лінію зіткнення, практично всіма необхідними державними сервісами», - сказав Резніков.

За його словами, центр вже готовий надавати людям до 100 послуг, і їх перелік зростатиме.

Як зауважив Кириленко, завдяки таким багатофункціональним сервісним центрам значно полегшиться взаємодія з державою для громадян України, що опинилися на тимчасово окупованій території. Сервісний центр обслуговуватиме і жителів підконтрольних територій.

«На підконтрольній українській владі території Донеччини відкриті всі чотири КПВВ. Те, як окупаційна влада не відкриває або запускає чи виводить людей на підконтрольну територію, - це їх рішення, яке не має нічого спільного із піклуванням про людей. По яких вони діють стандартах та як відбирають людей, цьому логічного пояснення надати не можна», - заявив Кириленко.

Планується, що у 2021 році всі КПВВ на лінії дотику у Донецькій, Луганській областях та у Херсонській – на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, будуть забезпечені такими сервісними центрами.

Читайте також: Окупанти пускають українців лише через два КПВВ на Донбасі

«Усі конструкції - легкого типу, це дає повітря, дає вільний подих вільної Україні. І одномоментно ці конструкції можуть бути перевезені в майбутньому на кордон між Україною та Росією після того, як відбудеться деокупація тимчасово окупованих територій окремих районів Донецької та Луганської областей», - наголосив Резніков.