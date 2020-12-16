«Заробіток» на похованнях воїнів з Донбасу: Міноборони покарає винних після аудиту
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міноборони.
«За дорученням міністра, Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України провело попередню перевірку відомостей щодо можливих зловживань під час перевезення тіл загиблих українських захисників, оприлюднених у програмі Яніни Соколової. Наразі встановлено, зокрема, що «дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель»», - йдеться в повідомленні.
В Міноборони наголосили, що після аудиту Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та військових частин щодо використання коштів за відповідною бюджетною програмою та завершення службового розслідування вирішуватиметься питання юридичної відповідальності причетних посадових осіб.
Як повідомлялось раніше, українська тележурналістка Яніна Соколова в програмі «Соромно» на тему «Хто і як краде гроші на похованнях загиблих українських воїнів» повідомила, що деякі чиновники управління ЦВС Генштабу ЗСУ заробляють на перевезенні тіл українських військових з Донбасу.