«Заробіток» на похованнях воїнів з Донбасу: Міноборони покарає винних після аудиту

В Міністерстві оборони пообіцяли притягнути до відповідальності посадових осіб, які причетні до скандалу, пов’язаного зі зловживаннями під час перевезення тіл загиблих українських військових з Донбасу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міноборони.

«За дорученням міністра, Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України провело попередню перевірку відомостей щодо можливих зловживань під час перевезення тіл загиблих українських захисників, оприлюднених у програмі Яніни Соколової. Наразі встановлено, зокрема, що «дії певних посадових осіб мають ознаки приватного інтересу при проведенні процедур публічних закупівель»», - йдеться в повідомленні.

В Міноборони наголосили, що після аудиту Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та військових частин щодо використання коштів за відповідною бюджетною програмою та завершення службового розслідування вирішуватиметься питання юридичної відповідальності причетних посадових осіб.

Читайте також: У Міноборони розповіли про стан поранених бійців на Донбасі

Як повідомлялось раніше, українська тележурналістка Яніна Соколова в програмі «Соромно» на тему «Хто і як краде гроші на похованнях загиблих українських воїнів» повідомила, що деякі чиновники управління ЦВС Генштабу ЗСУ заробляють на перевезенні тіл українських військових з Донбасу.