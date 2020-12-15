В українській армії - 85 нових випадків коронавірусу, один пацієнт помер

Станом на ранок 15 грудня в Збройних силах України зафіксовано 3193 випадків захворювань на COVID-19. Крім того, зареєстровано 33-ій летальний випадок, спричинений коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

«Станом на 10 годину 15 грудня в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3193 особи. За минулу добу зареєстровано 85 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Крім того, зафіксовано 33-ий летальний випадок, спричинений захворюванням на COVID-19. Так, працівник ЗСУ, який перебував на стаціонарному лікуванні в Новояворівській районній лікарні, попри проведені лікувальні заходи, помер. За наявною інформацією, хворий мав супутні хронічні захворювання.

Зазначається, що наразі до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 5 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 80 осіб, на ізоляції - 398 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.