На півдні Туреччини рекордні опади: затопило поля, вулиці міст та дороги
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення телеканалу CNN Türk.
У провінції Анталія випала рекордна кількість опадів, зокрема в місті Анталія випало 61,8 кілограма опадів, в Аланії - 47,1, у Демре - 94,8, у районі лісових масивів Манавгату - 100,3. У районі Газіпаша через значні опади та затоплення було перекрито рух автодорогами. Також були затоплені значні території сільгосп угідь, вулиці та об’єкти інфраструктури в населених пунктах. Місцями випав рясний град, розміром з волоський горіх.
У результаті негоди, що тривала два дні у Бодрумі, що на узбережжі Егейського моря в провінції Мугла, та супроводжувалася сильними поривами вітру силою до 80 км/год, було потоплено судно-катамаран (вартістю понад $1 млн) та кілька рибальських човнів, передає CNN Türk.
Також ушкодження та затоплення зазнали прибережені будівлі, здебільшого об’єкти малого бізнесу.
Як повідомляє телеканал, у населеному пункті Дідім, що в сусідній провінції Айдин, у результаті сильних поривів вітру, було зруйновано будинки та зламано дерева, частина яких опинилася на дорогах та заважала руху автомобілів.
Метеорологи підвищили рівень небезпеки у вказаних районах та попередили населення про можливі наслідки стихії. На разі, про людські жертви повідомлень немає.