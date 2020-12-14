На півдні Туреччини рекордні опади: затопило поля, вулиці міст та дороги

У результаті значних опадів, буревіїв та штормів на півдні та у південно-західній частині Туреччини зруйновано будинки, затоплено значні території та транспортну мережу, затонули судна. В провінції Анталія випала рекордна кількість опадів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення телеканалу CNN Türk.

У провінції Анталія випала рекордна кількість опадів, зокрема в місті Анталія випало 61,8 кілограма опадів, в Аланії - 47,1, у Демре - 94,8, у районі лісових масивів Манавгату - 100,3. У районі Газіпаша через значні опади та затоплення було перекрито рух автодорогами. Також були затоплені значні території сільгосп угідь, вулиці та об’єкти інфраструктури в населених пунктах. Місцями випав рясний град, розміром з волоський горіх.

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У результаті негоди, що тривала два дні у Бодрумі, що на узбережжі Егейського моря в провінції Мугла, та супроводжувалася сильними поривами вітру силою до 80 км/год, було потоплено судно-катамаран (вартістю понад $1 млн) та кілька рибальських човнів, передає CNN Türk.

Також ушкодження та затоплення зазнали прибережені будівлі, здебільшого об’єкти малого бізнесу.

Як повідомляє телеканал, у населеному пункті Дідім, що в сусідній провінції Айдин, у результаті сильних поривів вітру, було зруйновано будинки та зламано дерева, частина яких опинилася на дорогах та заважала руху автомобілів.

Метеорологи підвищили рівень небезпеки у вказаних районах та попередили населення про можливі наслідки стихії. На разі, про людські жертви повідомлень немає.