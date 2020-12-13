В українській армії за добу - 108 випадків COVID-19

Станом на ранок 13 грудня в Збройних силах України зареєстрували 3263 хворих на COVID-19, за останню добу виявлено 108 нових випадків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Станом на 10.00 13 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 3263 особи. Всього за час пандемії одужало — 8820 осіб, летальних випадків — 32. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 492 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 58 осіб.

За минулу добу зареєстровано 108 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.