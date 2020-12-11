Марченко: у 2021-му Україна продовжить заміщувати дорогі запозичення дешевими

У Міністерстві фінансів прогнозують, що ситуація на ринках зовнішніх запозичень незабаром поліпшиться.

Про це глава відомства Сергій Марченко сказав в інтерв’ю Укрінформу. Підвищення наприкінці року дохідності українських ОВДП (а отже – подорожчання позик) урядовець назвав тимчасовим. “Жодних передумов для довгострокового тренду на підвищення ставок немає. Інфляція – 2,4%, облікова ставка Нацбанку – 6%. На початку нового року ситуація, переконаний, зміниться і Україна зможе позичати гроші на вигідніших умовах”, – наголосив Марченко.

Проблеми, за його словами, можуть виникнути хіба що у разі згортання програми співпраці з МВФ. Адже із цим пов’язані надходження дешевих позик від Фонду, а також інші запозичення – як-от, макрофінансова допомога від Єврокомісії та Світового банку. “Психологічно міжнародні інвестори більше довіряють країнам, які знаходять спільну мову з МВФ. Тому для нас важливий прогрес у втіленні програми із Фондом.

Загалом наступного року плануємо отримати із зовнішніх джерел близько 180 мільярдів гривень ($6,41 мільярдів за поточним курсом. – Ред.). Переважно від наших міжнародних партнерів. Для України – то “підйомна” сума. Внутрішні запозичення плануємо на рівні 497 мільярдів. Натомість віддати кредиторам маємо 468 мільярдів гривень. Справді, левова частка запозичень призначена для погашення боргів попередніх періодів”, – розповів міністр. І додав: “Принципово, що країна повноцінно обслуговує свої борги. В тому числі, щороку відбувається погашення облігацій, емітованих у рамках реструктуризації заборгованості-2015. Наше завдання – замістити ці дорогі запозичення дешевшими”.

Як приклад Сергій Марченко навів липневий випуск 12-річних євробондів (із погашенням у 2033-му), коли Україна розмістила $2 мільярди на найвигідніших за півтора десятиліття умовах – під 7,253%.

Нагадаємо також, що напередодні Єврокомісія переказала Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Це – перший транш кредиту в 1,2 мільярда євро, про який домовилися влітку під час візиту прем’єра Дениса Шмигаля до Брюсселя. Кошти надають на 15 років за низькою плаваючою ставкою (нині – 0,125% річних). Тобто, позика ще більш вигідна, ніж кредити від МВФ. І в рази привабливіша, ніж ресурс на ринках комерційних запозичень.