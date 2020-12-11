На Донбасі - три порушення «тиші», окупанти застосували гранатомет

Від початку цієї доби, 11 грудня, російсько-окупаційні війська три рази знехтували режимом припинення вогню на Донбасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці.

Так, в напрямку українських позицій неподалік населеного пункту Мар’їнка противник вів провокативний вогонь з автоматичного станкового гранатомета. Відкривали вогонь збройні формування Російської Федерації і у районі населених пунктів Водяне та Зайцеве, застосувавши на цих ділянках стрілецьку зброю.

«Вогневі провокації противника не несли загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає», - запевнили в штабі.

Як повідомлялося, минулої доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню.