Нацрада продовжила дозволи на мовлення в зоні ООС трьом медіа

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення продовжила дозволи на тимчасове мовлення в зоні ООС «Радіо «Культура», «РАДІО НВ» і телеканалу «Донбас Онлайн».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацради.

"10 грудня Національна рада продовжила строк дії дозволів на тимчасове мовлення, термін яких невдовзі спливав. Відповідно до ухваленого рішення «Радіо «Культура», «РАДІО НВ» і телеканал «Донбас Онлайн» залишаться в ефірі населених пунктів Донецької та Луганської областей до 20 грудня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 30 липня Нацрада продовжила дозволи на тимчасове мовлення в зоні ООС ТОВ «Солар медіа» (логотип «Сонце», м.Київ) і ТОВ «Сорок дев’ята паралель» (позивні «Радио 49 параллель наша музыка ваше удовольствие», м.Київ).