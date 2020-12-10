Окупанти порушували «тишу» біля п’яти населених пунктів

Від початку поточної доби, 10 грудня, російсько-окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні ООС у Фейсбуці.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем неподалік Водяного, Авдіївки та Лебединського.

Ще два факти порушення режиму тиші зафіксовано у передмісті Мар’їнки, де ворог застосовував станковий протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю.

Також противник вів обстріл позиції Об’єднаних сил зі стрілецької зброї поблизу Старогнатівка.

Ці вогневі провокації противника не несли загрози, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів не було.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК.

Фото: ООС