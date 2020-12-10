ДРГ під Луганським є чітким порушенням домовленостей – Україна в ОБСЄ

Зірвана українськими військовими діяльність розвідувально-диверсійної групи під Луганським є чітким порушенням домовленості ТКГ від 22 липня про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі.

На цьому наголосив заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні у середу 9 грудня, передає кореспондент Укрінформу.

"У порушення пункту 1 рішення ТКГ від 22 липня 2020 року російські збройні формування проводять диверсійну та розвідувальну діяльність", - заявив він.

Заступник очільника місії України при ОБСЄ навів приклад виявлення українськими військовими вранці 29 листопада поблизу н.п. Луганське російської диверсійно-розвідувальної групи, яка перетнула лінію зіткнення та підійшла до позицій ЗСУ. З огляду на загрозу для свого життя, українські військовослужбовці відкрили вогонь, змусивши диверсантів відступити (координати: (48°24'17,96 "N38°15'5,64"E).

На шляху відступу ворожої ДРГ військовослужбовці підрозділу виявили засоби мінування російського виробництва, зокрема три МОН-50 та споряджений касетний контейнер типу КСФ-1 з мінами типу ПФМ-1, які заборонені "Женевською конвенцією", а також особисті речі членів ДРГ, боєприпаси та військове спорядження.

"Дії групи були добре підготовлені та виконувалися професійними військовослужбовцями. Про це також свідчить одночасне використання БПЛА для проведення розвідки та коригування маршруту групи. Безпілотник було збито вогнем зі стрілецької зброї та забрано українськими військовослужбовцями на місці катастрофи (координати 48 ° 23'57,04 "N 38° 15'50,39" E). Це був БПЛА типу "Гранат", який входить до складу комплексу підтримки артилерії "Наводчик-2", - заявив Лоссовський.

Він підкреслив, що цей комплекс виготовляється в РФ і ніколи перебував на озброєнні Збройних Сил України. "Цей факт є черговим доказом присутності ЗС Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Донбасу та їх участі у бойових діях проти України", - заявив представник України.

Окремо він також поінформував делегації-учасниці про регулярне використання БПЛА російськими збройними формуваннями з метою отримання необхідної інформації про оборонні позиції ЗСУ для подальших наступальних дій та обстрілів.

Як повідомляв Укрінформ, 22 липня у Тристоронньої контактній групі будо досягнуто домовленість про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Перший пункт рішення ТКГ передбачає "заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін".

Під "наступальними діями", як йдеться у домовленості, "слід розуміти будь-які спроби змінити позиційне розміщення військ, яке склалося на момент прийняття даної заяви, включаючи додаткове інженерне обладнання позицій, і/або будь-яке просування або переміщення озброєних осіб у бік противника, в тому числі з метою проведення розвідувальних або диверсійних дій".