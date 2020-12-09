У ЗСУ зафіксували ще одну смерть від коронавірусу

У ЗСУ зафіксували ще одну смерть від коронавірусу

Укрінформ
Станом на ранок 9 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 3120 осіб. Нових випадків за останню добу – 111. Крім того, зареєстровано 30-ий летальний випадок від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 09 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3120 осіб. За минулу добу зареєстровано 111 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на жаль у Збройних Силах України зафіксовано 30-ий летальний випадок, спричинений COVID-19. Зокрема, працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Вінницької МКЛ. Позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19 був отриманий 25 листопада. Попри проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія позитивного результату не дала. За наявної інформації, хворий мав супутні хронічні захворювання.

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Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи, на ізоляції - 527 осіб.

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Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585. За добу госпіталізували 11 281 особу; зафіксовано 276 летальних випадків; одужала 1 281 особа; здійснено тестувань за добу 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).

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