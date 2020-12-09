У ЗСУ зафіксували ще одну смерть від коронавірусу

Станом на ранок 9 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 3120 осіб. Нових випадків за останню добу – 111. Крім того, зареєстровано 30-ий летальний випадок від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медсил ЗСУ.

«Станом на 10.00 09 грудня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 3120 осіб. За минулу добу зареєстровано 111 нових випадків», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на жаль у Збройних Силах України зафіксовано 30-ий летальний випадок, спричинений COVID-19. Зокрема, працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Вінницької МКЛ. Позитивний результат ПЛР-тестування на COVID-19 був отриманий 25 листопада. Попри проведені лікувальні заходи, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія позитивного результату не дала. За наявної інформації, хворий мав супутні хронічні захворювання.

Наразі до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб, на лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 102 особи, на ізоляції - 527 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, загалом в Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 343 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 585. За добу госпіталізували 11 281 особу; зафіксовано 276 летальних випадків; одужала 1 281 особа; здійснено тестувань за добу 58 271 (зокрема методом ПЛР – 37 822, методом ІФА – 20 449).