Окупанти минулої доби зі стрілецької зброї зривали «тишу» біля Авдіївки
Укрінформ
Минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.
"Неприцільні постріли зі стрілецької зброї відмічено поблизу Авдіївки", - йдеться у повідомленні.
Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.
Від початку поточної доби, 9 грудня, на усіх ділянках фронту спостерігається "тиша", порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.