Окупанти минулої доби зі стрілецької зброї зривали «тишу» біля Авдіївки

Окупанти минулої доби зі стрілецької зброї зривали «тишу» біля Авдіївки

Укрінформ
Минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

"Неприцільні постріли зі стрілецької зброї відмічено поблизу Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.

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Від початку поточної доби, 9 грудня, на усіх ділянках фронту спостерігається "тиша", порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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